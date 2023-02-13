Окупанти бояться прориву ЗСУ в Запорізькій та Луганській областях – розвідка Британії

Лютий, 13 в 10:46

Російські окупанти бояться прориву Збройних сил України в Запорізькій та Луганській областях.

Про це 13 лютого заявили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві певні: прорив ЗСУ в Запорізькій області серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського “наземного мосту”, що з’єднує Ростовську область РФ із Кримом.

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Натомість успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії “звільнити” Донбас.

– Тож, імовірно, російське командування під час планування операцій постало перед однією з головних дилем, тому що має вирішити, протидіяти якій із загроз слід найперше, – вважають у британській розвідці.

Саме цим можна пояснити, чому Росію, попри оперативний фокус на Донбасі, турбує оборона лінії фронту, що простягається орієнтовно на 1 288 км (лише в окупованій Росією Запорізькій області лінія фронту становить 192 км).

Такі припущення розвідки Міноборони Великої Британії підтверджують, зокрема, зображення з відкритих джерел, на яких помітно, що станом на 7 лютого Росія могла ще більше зміцнити оборонні укріплення в Запорізькій області, зокрема поблизу міста Тарасівка.

А ще місяць тому Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів.

Тож усі ці факти вказують на те, додають британські розвідники, що РФ продовжує зводити оборонні укріплення в Запорізькій та Луганській областях та розгортає там особовий склад.

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