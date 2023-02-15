Февраль, 15 в 1:44

Евросоюз создаст рабочую группу для изучения возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Об этом сообщил Twitter аккаунт Шведского председательства в Совете Евросоюза.

Будет создана рабочая группа ЕС для рассмотрения возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Группа проведет “юридический, финансовый, экономический и политический анализ возможностей использования замороженных российских активов”, говорится в заявлении шведского председательства.

Часть этой работы будет включать получение “более четкой картины” того, где находятся российские государственные активы и какова их общая стоимость, добавляется в заявлении.

— В принципе, все ясно: Россия должна заплатить за восстановление Украины. В то же время, это ставит сложные вопросы. Это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а прямой модели для этого в настоящее время не существует, — сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Председателем группы будет генеральный директор Национального торгового совета Швеции Андерс Анлид.

В настоящее время Швеция председательствует в Совете ЕС, который сменяет друг друга каждые шесть месяцев.