Новое наступление РФ: эксперты спрогнозировали, чего ждать в ближайшие недели

Февраль, 16 в 14:22

Австрийский военный аналитик Том Купер, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский и военнослужащий ВСУ, историк Юрий Гудыменко дали Фактам недели эксклюзивный прогноз на ближайшие недели войны.

Какие цели Кремль хочет поразить до 24 февраля, удастся ли президенту РФ Владимиру Путину захватить весь Донбасс до весны, на каких направлениях возможны прорывы оккупантов и чего ждать на Юге и Севере Украины – читайте в материале.

– Из того, что я могу сказать, это наступление продолжается уже неделю, если не дольше. Я не ожидаю, что оно будет больше. Это не будет каким-либо большим давлением на одном секторе линии фронта, давление будет сохраняться на многих участках. Это то, как действует российская армия, учитывая украинское давление на их логистическую систему, – отметил Том Купер.

Между тем, военнослужащий ВСУ, историк Юрий Гудыменко уточняет, что россияне спешат в своем наступлении, и дело здесь не только в западных танках, которых они боятся.

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– Их логика поняла: если они сейчас проводят наступление, фиксируются где-то на какой-то точке, то теоретически потом с этой точки можно говорить и о своей победе на свою внутреннюю аудиторию, и транслировать свои требования к нам, – считает Гудыменко.

Институт изучения войны в Вашингтоне констатирует, что на севере Луганщины оккупанты сосредоточили значительные силы, позволяющие им продвигаться вперед.

Речь идет, в первую очередь, о части Луганской области на участке между Сватовым и Кременной.

Здесь действуют большие соединения третьей и 144-й мотострелковых дивизий, полк 90-й танковой дивизии, части 76-й десантно-штурмовой дивизии. К тому же в резерве находятся части второй мотострелковой дивизии.

Аналитики института изучения войны предполагают – целью этого наступления может быть западное направление, то есть – город Лиман Донецкой области.

Почему оккупанты выбрали именно этот участок? Потому что при необходимости это направление они могут оперативно усилить дополнительными частями.

Так, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский объясняет, что разветвленная транспортная сеть на восточном направлении позволяет маневрировать, однако многое будет зависеть не только от планов россиян, но и от действий ВСУ.

Сунгуровский говорит, что сейчас наше преимущество в том, что мы вовремя получаем разведданные о перемещении врага, а соответственно – можем прогнозировать его намерения. Под Бахмутом вагнеровцы и регулярные российские войска доказали, что ставка делается фактически на массированные пехотные атаки. Единственный вопрос – надолго ли при такой суицидной тактике России хватит личного состава.

Том Купер отмечает, что очевиден тот факт, что они могут продолжать таким образом еще очень долго.

– Потому что они могли воевать регулярными войсками полгода после начала полномасштабного вторжения. Потом была продолжающаяся мобилизация, благодаря ей Россия ежемесячно может присылать на фронт от 40 до 50 тыс. военных. Поэтому это позволяет ей держаться очень долго. По меньшей мере, еще год, – сказал эксперт.

В то же время, добавляет Том Купер, Украина до сих пор не имеет преимущества в тяжелом вооружении.

– Есть ли у Украины достаточно ресурса, чтобы перебить российские поставки техники и боеприпасов на фронт? – Нет. Нужно больше вооружения, артиллерии, боеприпасов для HIMARS и ракетных систем. А также – дальнобойных боеприпасов, чтобы уничтожать склады с российскими боеприпасами, – перечислил он.

Гудыменко добавил, что ситуация на Донбассе остается тяжелой – хоть и по одному селу в месяц, но россияне продолжают оккупировать наши территории.

– То есть там у них есть прогресс, и логично, что они будут продолжать его там, – сказал он.

В то же время на границе с Беларусью готовятся украинские позиции, ведь весь последний год там бесконечно шли совместные учения двух армий: российской и белорусской.

Эксперты отмечают, что пока похоже, что войска в Беларуси выполняют роль сдерживающего фактора, заставляя ВСУ держать значительные силы на Севере, а не использовать их на других, угрожающих участках фронта.

Однако Николай Сунгуровский призывает не сбрасывать это направление со счетов.

– Хотя часто также говорят, там нет инфраструктуры, там нет накопления логистики, тому подобное, но давайте вспомним, что с апреля прошлого года там проходят учения, и во время этих учений эта инфраструктура создавалась. Остается провести скрытое перекидывание личного состава, – пояснил он.

Между тем в СНБО предполагают, что Россия может все же решиться на северное наступление. Но не на Киев, а на западные области, чтобы отрезать пути снабжения западного оружия.

Однако наступать там довольно тяжело – Том Купер напомнил, что следует учитывать местную логистику.

– У них нет достаточной железнодорожной логистики для наступления из Беларуси. И она недостаточно развита в этом направлении. А железная дорога – она очень важна для большого наступления. И это как раз касается восточной индустриальной Украины, хорошо соединенной с Россией в плане железной дороги. Поэтому именно там будет большое наступление. Они не могут сделать то же в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Это же касается и Киева, – рассказал Купер.

Накопление российских сил продолжается и на запорожском направлении, но и там до сих пор нет достаточного количества ударных группировок и техники для какого-либо прорыва.

Таким образом, по оценкам экспертов, наибольшее давление будет сохраняться на Донбассе. Юрий Гудыменко считает, что лучшей защитой в такой ситуации будет внезапный удар.

– Это – единственный выход, потому что в таком случае они будут ликвидировать, или пытаться ликвидировать прорыв, срывать людей как можно скорее, срывать личный состав и пытаться этот пожар как-то тушить, – сказал он.

Какую бы тактику ни выбрали ВСУ, эксперты сходятся на том, что Путин, как и в прошлом году, переоценивает возможности своей армии, и единственное, на что она способна – это небольшое продвижение на 20-30 км на отдельных участках огромной ценой потерь людей и техники.