РФ, вероятно, нашла способ быстро накапливать ресурсы для новых атак — эксперт

Февраль, 16 в 14:09

Россия возвращает накопительный потенциал боеприпасов на осенние показатели 2022 года и адаптируется для повышения эффективности атак.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко, комментируя сегодняшний ракетный обстрел РФ.

Он напомнил, что всего во время ночной атаки по Украине было выпущено 32 ракеты:

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Х-101/Х-555 – 12 ед.

КР Калибр — 8 ед.

Х-22 – 12 ед.

Х-59 – 2 ед.

Из них силы ПВО сбили 16 ракет.

Как пишет эксперт, в контексте этой информации можно сделать несколько выводов.

– Наличие ракет Х-22 в большом количестве, которые не были использованы 10 февраля, говорит о том, что россияне их могут накапливать отдельной статьей. То есть, будучи тем элементом, который ПВО Украины практически не может перехватить, их можно вывести в отдельную категорию ударов, — считает эксперт.

Также эксперт отмечает, что Россия вероятнее всего возвращает накопительный потенциал боеприпасов на осенние показатели 2022 года. Это может быть связано с наладкой поставок контрабандных элементов для производства.

Кроме того, по мнению Коваленко, применение шаров с угловыми отражателями может являться частью адаптации россиян с целью повышения эффективности своих ударов. Ведь за счет этих объектов они не только отвлекали нашу ПВО, но и раскрывали ее местонахождение.

— Не удивлюсь, если в рамках налетов дронов-камикадзе данные шары так же будут применяться для повышения эффективности налета, посредством отвлечения внимания средств ПВО. То есть сегодняшний удар был более экспериментальным, чем заурядным, — добавил специалист.

В то же время Коваленко указывает, что украинские силы ПВО приспособятся и к этим новым уловкам врага, сделают соответствующие выводы и улучшат показатели как реагирования, так и противодействия.

Ночью 16 февраля войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Источник: Александр Коваленко