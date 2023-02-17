Февраль, 16 в 23:01

В Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — написал он.

Суспільне пишет, что в Харькове прозвучало минимум четыре взрыва.

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Перед началом атаки России в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии Синегубов сообщил, что по предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300.

— Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры, — написал он.

Глава Харьковской ОГА сообщил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.