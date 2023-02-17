Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 — Синегубов
Фото: Depositphotos
В Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — написал он.
Суспільне пишет, что в Харькове прозвучало минимум четыре взрыва.
Сейчас смотрят
Перед началом атаки России в области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии Синегубов сообщил, что по предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300.
— Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры, — написал он.
Глава Харьковской ОГА сообщил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.