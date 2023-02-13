Февраль, 13 в 16:36

В течение года Украина больше других стран мира улучшила свое восприятие как союзника среди государств Большой семерки (G7) и BICS (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

Об этом свидетельствуют данные Мюнхенского индекса безопасности 2023.

Так, если в ноябре 2021 года количество государств, которые воспринимали Украину как союзника, в среднем превышало количество считавших ее врагом на 13,4%, то в ноябре 2022 года этот показатель достиг 35,5%.

Великобритания является страной, где Украину больше всего считают союзником (за год показатель вырос с 13% до 64%). В других государствах-членах G7 этот показатель варьируется от 31% в Японии до 47% в Канаде (ранее было от 8% в Германии до 17% в США и Канаде).

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Среди стран BICS показатель восприятия Украины как союзника несколько ухудшился только в Индии (с 31% до 25%), однако вырос в Китае (с 20% до 36%), в ЮАР (с 9% до 18%), а также в Бразилии (с –3% до 19%).

Второе место по улучшению показателей занимает Польша: страна прибавила 11 процентных пунктов, а показатель Соединенных Штатов вырос на 7 пунктов.

В то же время значительно ухудшился и без того негативный показатель России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. В ноябре 2021 года показатель для РФ составил -5,1%, а через год снизился до -25,2%.

– И российская война, и растущая системная конкуренция также формируют взгляды граждан других стран. Россия, как и ее сателлит Беларусь, в подавляющем большинстве случаев считается угрозой, за исключением Китая, Индии и Южной Африки, — отмечается в индексе.

Положительным восприятие РФ традиционно остается в Китае, Индии и ЮАР (зафиксировано снижение на уровне всего 5-6 процентных пунктов, то есть до 38%, 34% и 5% соответственно).

В Бразилии показатель восприятия России даже улучшился на 5 процентных пункта и составляет -2%.

Единодушны в отношении РФ страны Большой семерки (G7). Например, Италия, ранее положительно воспринимавшая Россию, теперь видит в ней угрозу.

Очень обеспокоены угрозой от России респонденты из Германии: согласно немецкому индексу риска страна-агрессор получила 78 баллов. Это выше, чем в других странах, где проходил опрос, за исключением Украины. Немцы также обеспокоены из-за связанных с агрессией РФ рисков применения ядерного, биологического или химического оружия.

– В прошлом году РФ заняла 18 место из 32 потенциальных рисков. Теперь это первое, – говорится в докладе.

Индекс содержит и показатели для Беларуси, которые за год ухудшились в странах G7 и BICS на 4 процентных пункта, однако остались положительными в Китае (41%), Индии (29%), ЮАР (10%) и США (4%).

Мюнхенский индекс безопасности формируется в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Индекс дает представление о том, как страны мира видят 32 основных риска и как эти представления меняются со временем.

В опросе приняли участие по 1 тыс. человек из каждой страны G7, BICS и Украины. Общая выборка составляет 12 тыс. человек. В 2022 году в опрос включили Украину и исключили Россию.

Источник: Munich Security Index 2023

Фото: Munich Security Index 2023