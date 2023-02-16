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Факти / Україна

Зеленського запросили на онлайн-саміт G7 24 лютого – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента Володимира Зеленського до участі в онлайн-саміті Великої сімки 24 лютого. Про це з посиланням на джерело в уряді Японії повідомляє видання Kyodo.

Аналогічна запланованій на 24 лютого віртуальна зустріч лідерів Великої сімки у 2022 році пройшла 22 лютого. 

Тоді її учасники домовились ввести жорсткі санкції щодо керівництва Російської Федерації. 

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Крім іншого, онлайн-саміт покликаний підготувати очну зустріч G7, що має відбутись у Хіросімі в травні. 

Джерело зазначає, що Зеленський готовий розглянути можливість приїхати до Хіросіми, якщо Японія, як організатор, запросить його взяти участь у саміті.

Видання пише, що серед тем обговорення на майбутньому онлайн-саміті – продовження підтримки України, нові санкції проти РФ і питання стабілізації світового енергетичного ринку, що продовжує долати кризу внаслідок російського вторгнення в Україну. 

Раніше вже оголосили, що міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі планує запросити свого українського колегу Дмитра Кулебу на зустріч міністрів Великої сімки в Мюнхені 18 лютого в межах Мюнхенської конференції з безпеки. 

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Джерело: Kyodo

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