Карта боевых действий на 17.02.2023 – ситуация на фронте
Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной, а также в районе Бахмута.
Карта боевых действий в Украине на 17.02.2023
Потери РФ в войне на 17.02.2023:
- ликвидировано – 141 260 (+800) человек,
- танков ‒ 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,
- РСЗО – 467 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 241 (+2) ед,
- самолетов – 298 ед,
- вертолетов – 287 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1) ед,
- крылатых ракет ‒ 871 (+14) ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
- специальной техники – 221 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Фото: ОК Юг