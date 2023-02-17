Февраль, 17 в 6:14

Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной, а также в районе Бахмута.

Карта боевых действий в Украине на 17.02.2023

Потери РФ в войне на 17.02.2023:

ликвидировано – 141 260 (+800) человек,

танков ‒ 3298 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,

РСЗО – 467 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 241 (+2) ед,

самолетов – 298 ед,

вертолетов – 287 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1) ед,

крылатых ракет ‒ 871 (+14) ед,

кораблей /катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,

специальной техники – 221 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW, Генштаб

Фото: ОК Юг