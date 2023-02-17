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Факты / Україна

Карта боевых действий на 17.02.2023 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 17.02.2023 – ситуация на фронте

Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной, а также в районе Бахмута.

Карта боевых действий в Украине на 17.02.2023

Потери РФ в войне на 17.02.2023:

  • ликвидировано – 141 260 (+800) человек,
  • танков ‒ 3298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,
  • РСЗО – 467 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 241 (+2) ед,
  • самолетов – 298 ед,
  • вертолетов – 287 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1) ед,
  • крылатых ракет ‒ 871 (+14) ед,
  • кораблей /катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
  • специальной техники – 221 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW, Генштаб

Фото: ОК Юг

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