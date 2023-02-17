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Освобожденные 16 февраля из плена россиян украинцы планируют после реабилитации продолжить защищать Украину от агрессии РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Во исполнение поручения Президента Украины пообщался в видеоформате с освобожденным в четверг из российского плена первым заместителем городского головы Энергодара Иваном Самойдюком, а также старшим матросом Военно-Морских сил ВСУ Виталием Агеевым и военнослужащим Государственной пограничной службы Украины Вадимом Джафаровым, которые весной защищали Азовсталь и Мариуполь, — написал он.

Он передал освобожденным поздравления от президента Украины в контексте возвращения домой 101 украинца.

Ермак говорит, что Владимир Зеленский лично следил за ходом операции и знает историю каждого освобожденного.

— Возвращение украинцев из плена — это праздник для всей страны. Во время онлайн-включения Иван Самойдюк поблагодарил президента и всю команду за приложенные усилия для освобождения пленников. Виталий Агеев добавил, что несмотря на тяжелые условия плена он сейчас наконец чувствует себя свободным человеком, — написал Ермак.

В свою очередь Вадим Джафаров отметил, что в российской неволе все еще находится много наших защитников, которые переживают все тяготы плена, пишет Ермак.

Джафаров также отметил, что после реабилитации снова пойдет защищать Родину, ведь врага нужно изгонять с украинской земли.