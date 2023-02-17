Обстрелы Харькова и Бахмута и обмен пленными: что происходит на 359-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российское наступление на востоке Украины уже началось;
МИД Украины требует от Financial Times расследования по статьям о “контрабанде оружия из Украины”;
Система предупреждения воздушной угрозы, которую пообещал Израиль, поступит через 3-6 месяцев;
В течение 17 февраля в Киеве не будут выключать свет для измерения потребления.
Освобожденные 16 февраля из плена россиян украинцы планируют после реабилитации продолжить защищать Украину от агрессии РФ.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— Во исполнение поручения Президента Украины пообщался в видеоформате с освобожденным в четверг из российского плена первым заместителем городского головы Энергодара Иваном Самойдюком, а также старшим матросом Военно-Морских сил ВСУ Виталием Агеевым и военнослужащим Государственной пограничной службы Украины Вадимом Джафаровым, которые весной защищали Азовсталь и Мариуполь, — написал он.
Он передал освобожденным поздравления от президента Украины в контексте возвращения домой 101 украинца.
Ермак говорит, что Владимир Зеленский лично следил за ходом операции и знает историю каждого освобожденного.
— Возвращение украинцев из плена — это праздник для всей страны. Во время онлайн-включения Иван Самойдюк поблагодарил президента и всю команду за приложенные усилия для освобождения пленников. Виталий Агеев добавил, что несмотря на тяжелые условия плена он сейчас наконец чувствует себя свободным человеком, — написал Ермак.
В свою очередь Вадим Джафаров отметил, что в российской неволе все еще находится много наших защитников, которые переживают все тяготы плена, пишет Ермак.
Джафаров также отметил, что после реабилитации снова пойдет защищать Родину, ведь врага нужно изгонять с украинской земли.
— Мы обязательно вернем всех, — резюмировал Ермак.