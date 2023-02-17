Проще убрать и дать героя “ДНР” или РФ: оккупанты допускают ликвидацию террористки Корсы своим же командованием

Февраль, 17 в 19:49

Украинской разведке удалось перехватить разговор российского диверсанта, подполковника военной разведки России Игоря Безлера со своим товарищем.

В разговоре тот предположил, что предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, которая в 2014 году перешла на сторону боевиков “ДНР”, убило собственное командование.

Он также сказал, что, возможно, на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.

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— Такое ощущение, что убийство Корсы специально спланировано. Мне кажется просто ее убрали, да и все. Проще убрать и дать героя “ДНР” или России, — сказал он.

При этом товарищ в разговоре поддерживает мнение Безлера, ведь во время прощания с коллаборанткой должно было присутствовать все командование “ДНР” и “ЛНР”.

Напомним, что в августе 2022 года украинские защитники ликвидировали известную террористку и предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, командовавшую артиллерийским дивизионом БМ Град.

При этом 4 августа возле гостиницы Donbass Palace в Донецке, где должна была проходить церемония прощания с террористкой, раздались взрывы.

Фото: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами