Ольга Качура (Корса)

ВСУ ликвидировали террористку “ДНР” Ольгу Качуру по прозвищу Корса
Украинские защитники ликвидировали известную террористку и предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, командовавшую артиллерийским дивизионом БМ Град, которая еще и считалась псевдополковником “ДНР”.
Коллаборантка, которая когда-то была подполковником МВД Украины, а в 2014 году перешла на сторону оккупантов, погибла недавно от многочисленных ранений, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
При оккупационной администрации дивизион Качуры обстреливал мирное население Донецкой области.
В Украине Корса в январе 2022 года заочно приговорена к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации).
За последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных.