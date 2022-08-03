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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали террористку “ДНР” Ольгу Качуру по прозвищу Корса

Валентина Летяк, редактор ленты
Ольга Качура (Корса)

Украинские защитники ликвидировали известную террористку и предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, командовавшую артиллерийским дивизионом БМ Град, которая еще и считалась псевдополковником “ДНР”.

Коллаборантка, которая когда-то была подполковником МВД Украины, а в 2014 году перешла на сторону оккупантов, погибла недавно от многочисленных ранений, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

При оккупационной администрации дивизион Качуры обстреливал мирное население Донецкой области.

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В Украине Корса в январе 2022 года заочно приговорена к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации).

За последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных.

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Фото: Збройні Сили України. Війна з окупантами

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