Простіше прибрати і дати героя “ДНР” чи РФ: окупанти припускають ліквідацію терористки Корси своїм же командуванням

Лютий, 17 в 19:49

Українській розвідці вдалось перехопити розмову російського диверсанта, підполковника військової розвідки Росії Ігора Безлера зі своїм товаришем.

У розмові той припустив, що зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько Корса, яка у 2014 році перейшла на бік бойовиків “ДНР”, вбило власне ж командування.

Він також сказав, що можливо, на її похороні планувалося вбивство й інших диверсантів.

Зараз дивляться

– Таке відчуття, що вбивство Корси спеціально сплановане. Мені здається просто її прибрали, та й годі. Простіше прибрати і дати героя “ДНР” чи Росії, – сказав він.

При цьому товариш у розмові підтримує думку Безлера, адже під час прощання з колаборанткою мало було бути присутнє все командування “ДНР” та “ЛНР”.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року українські захисники ліквідували відому терористку та зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько Корса, яка командувала артилерійським дивізіоном БМ Град.

При цьому 4 серпня біля готелю Donbass Palace у Донецьку, де мала проходити церемонія прощання з терористкою, пролунали вибухи.

Фото: Збройні сили України. Війна з окупантами