Очень скоро Финляндия примет решение о 13-м пакете вооружений Украине — Санна Марин

Февраль, 18 в 21:12

Финляндия готовит 13-й пакет оборонной помощи Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Санна Марин на 6-м Мюнхенском украинском ланче Год спустя: борьба Украины за свободу и что дальше, организованном Фондом Виктора Пинчука и YES на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

— Нам нужно убедиться, что посыл, который мы сейчас транслируем России, заключается в том, что эта помощь не заканчивается. Пока Украина нуждается в нашей помощи, мы будем помогать. И очень скоро Финляндия примет решение по нашему 13-му пакету вооружений Украине, — сказал она.

При этом Марин уточнила, что его содержание не оглашается публично, но благодаря хорошо налаженному сотрудничеству учитываются запросы Украины.

Сейчас смотрят

Со своей стороны Пинчук призвал лидеров стран-партнеров усилить и ускорить поддержку Украины.

— Сделайте достаточно сейчас, пока можете. Это будет выгодно для всей Европы и для остального мира, который хочет жить свободно. Поэтому, пожалуйста, делайте то, что должно быть сделано, пока можете. Это уникальный момент в вашей жизни, который вы можете использовать для спасения жизней украинцев, — подчеркнул он.

Премьер Финляндии также отметила важность неустанно напоминать о том, что в Украине продолжается война, и заявлять о необходимости поддержки Украины так долго, сколько потребуется. По ее словам, в Финляндии нет проблем с общественной поддержкой такого мнения, так как люди хорошо помнят историю своей страны, однако во многих странах люди разочарованы, в том числе из-за инфляции, высоких цен на энергоносители.

Марин также подчеркнула важность направления всех замороженных российских активов – около $400 млрд – Украине на восстановление, и чтобы РФ заплатила очень большую цену.

Читайте Новая Зеландия ввела санкции против Ирана за поставки дронов России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас добавила о важности создания спецтрибунала по преступлению агрессии, чтобы с руководства РФ был снят иммунитет, и оно было осуждено, иначе его действия будут продолжаться.