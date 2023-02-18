Дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо 13-го пакету озброєнь Україні – Санна Марін

Лютий, 18 в 21:12

Фінляндія готує 13 пакет оборонної допомоги Україні.

Про це повідомила прем’єр-міністр Санна Марін на 6-му Мюнхенському українському ланчі Рік по тому: боротьба України за свободу і що далі, організований Фондом Віктора Пінчука та YES на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

– Нам потрібно переконатися, що посилання, яке ми зараз транслюємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакету озброєнь Україні, – сказала вона.

При цьому Марін уточнила, що його зміст не оголошується публічно, але завдяки добре налагодженій співпраці враховуються запити України.

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Зі свого боку Пінчук закликав лідерів країн-партнерів посилити та прискорити підтримку України.

– Зробіть достатньо зараз, доки можете. Це буде вигідно для всієї Європи та для решти світу, який хоче жити вільно. Тому, будь ласка, робіть те, що має бути зроблено, доки можете. Це унікальний момент у вашому житті, який ви можете використати для порятунку життів українців, – наголосив він.

Прем’єр Фінляндії також наголосила на важливості невпинно нагадувати про те, що в Україні триває війна, і заявляти про необхідність підтримки України так довго, скільки потрібно. За її словами, у Фінляндії немає проблем із громадською підтримкою такої думки, оскільки люди добре пам’ятають історію своєї країни, однак у багатьох країнах люди розчаровані, зокрема через інфляцію, високі ціни на енергоносії.

Марін також наголосила на важливості спрямування всіх заморожених російських активів – близько $400 млрд – Україні на відновлення, і щоб РФ заплатила дуже велику ціну.

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Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас додала про важливість створення спецтрибуналу зі злочину агресії, щоб з керівництва РФ було знято імунітет, і воно було засуджено, інакше його дії продовжуватимуться.