Февраль, 19 в 8:23

За сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских оккупантов.

В общей сложности потери личного состава армии РФ приближаются уже к 143 тыс.

Кроме того, накануне Вооруженные силы сожгли семь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, две крылатые ракеты, одну артсистему и одну единицу специальной техники.

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Потери РФ на 19 февраля 2023

личного состава – около 142 860 (+590),

танков ‒ 3 310 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 6 545 (+12),

артиллерийских систем – 2 327 (+1),

реактивных систем залпового огня – 469,

средств противовоздушной обороны ‒ 243,

самолетов – 298,

вертолетов – 287,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 016,

крылатых ракет ‒ 873 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 196,

специальной техники – 224 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.