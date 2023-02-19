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Факты / Україна

Более полутысячи убитых оккупантов в сутки: обновленные данные Генштаба ВСУ на 19 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских оккупантов.

В общей сложности потери личного состава армии РФ приближаются уже к 143 тыс.

Кроме того, накануне Вооруженные силы сожгли семь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, две крылатые ракеты, одну артсистему и одну единицу специальной техники.

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Потери РФ на 19 февраля 2023

  • личного состава – около 142 860 (+590),
  • танков ‒ 3 310 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 545 (+12),
  • артиллерийских систем – 2 327 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 469,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 243,
  • самолетов – 298,
  • вертолетов – 287,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 016,
  • крылатых ракет ‒ 873 (+2),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 196,
  • специальной техники – 224 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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