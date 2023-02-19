Более полутысячи убитых оккупантов в сутки: обновленные данные Генштаба ВСУ на 19 февраля
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских оккупантов.
В общей сложности потери личного состава армии РФ приближаются уже к 143 тыс.
Кроме того, накануне Вооруженные силы сожгли семь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, две крылатые ракеты, одну артсистему и одну единицу специальной техники.
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Потери РФ на 19 февраля 2023
- личного состава – около 142 860 (+590),
- танков ‒ 3 310 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 6 545 (+12),
- артиллерийских систем – 2 327 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 469,
- средств противовоздушной обороны ‒ 243,
- самолетов – 298,
- вертолетов – 287,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 016,
- крылатых ракет ‒ 873 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 196,
- специальной техники – 224 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 361-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.