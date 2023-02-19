Понад пів тисячі вбитих окупантів за добу: оновлені дані Генштабу ЗСУ на 19 лютого

Лютий, 19 в 8:23

Упродовж доби українські захисники знищили ще 590 російських окупантів.

Загалом втрати особового складу армії РФ наближаються вже до 143 тис.

Крім того, напередодні Збройні сили України спалили сім ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, дві крилаті ракети, одну артсистему та одну одиницю спеціальної техніки.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 19 лютого 2023

особового складу ‒ близько 142 860 (+590),

танків ‒ 3 310 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 6 545 (+12),

артилерійських систем – 2 327 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 469,

засобів протиповітряної оборони ‒ 243,

літаків – 298,

гелікоптерів – 287,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 016,

крилатих ракет ‒ 873 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196,

спеціальної техніки ‒ 224 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.