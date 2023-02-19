Украина не будет участвовать в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене из-за допуска туда РФ

Февраль, 19 в 16:37

Делегация из Украины решила бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене, которая пройдет 23-24 февраля в Вене из-за того, что туда допустили представителей России.

Об этом в эфире телемарафона сообщила одна из участниц делегации, народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.

– Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами по поводу того, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ и, по крайней мере, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, – рассказала она.

Кравчук отметила, что ситуация, когда все решения могут быть заблокированы одной-двумя странами – это фактически тупик для любой международной организации, поэтому необходимо реформировать ПА ОБСЕ.

Сейчас смотрят

По информации депутата, в делегацию РФ входит более 60 человек, среди которых не только депутаты.

– Мы понимаем, это просто спецслужбы, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию… Мы вместе с нашим украинским сообществом работаем над протестами возле территории Хофбурга, где это будет происходить, чтобы это не становилось нормой. Но мы сами не будем на заседаниях, – сказала она.

Напомним, Украина ранее выступила против присутствия РФ на официальном заседании ОБСЕ и предложила перенести его.

Отметим, что россияне не участвовали в летнем и осеннем заседаниях ПА ОБСЕ, ведь Польша и Великобритания отказались предоставить им визы.