Україна не братиме участь у зимовій сесії ПА ОБСЕ у Відні через допуск туди РФ

Лютий, 19 в 16:37

Делегація з України вирішила бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні, яка відбуватиметься 23-24 лютого у Відні через те, що туди допустили представників Росії.

Про це в етері телемарафону повідомила одна з учасниць делегації, народна депутатка від Слуги народу Євгенія Кравчук.

– Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ, – розповіла вона.

Кравчук зазначила, що ситуація, коли всі рішення можуть бути заблоковані однією-двома країнами – це фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації, тож необхідно реформувати ПА ОБСЕ.

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За інформацією депутатки, у делегацію РФ входить понад 60 людей, серед яких не лише депутати.

– Ми розуміємо, це просто спецслужби, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію… Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватись, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданнях, – сказала вона.

Нагадаємо, Україна раніше виступила проти присутності РФ на офіційному засіданні ОБСЕ і запропонувала перенести це засідання.

Зазначимо, що росіяни не брали участі в літньому та осінньому засіданнях ПА ОБСЄ, адже Польща та Британія відмовились надати їм візи.