Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Кличко рассказал, почему задерживается строительство метро на Виноградарь

Мария Степанюк редактор ленты
тунель метро у Києві

Подрядчик строительства двух станций зеленой ветки метро к массиву Виноградарь Киевметробуд обратился в суд, чтобы отсрочить завершение работ на май 2023 года. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— Есть, к сожалению, задержка со сдачей двух новых станций – Мостицкой и Проспекта Правды. В связи с ситуацией с пандемией главный подрядчик обратился с иском в суд об отсрочке завершения строительства на май 2023 года. Судебные разбирательства продолжаются, — написал он в Twitter.

В ноябре Киевская городская прокуратура подала в суд на Киевметрострой из-за того, что подрядчик, получив аванс на строительство метро, ​​часть денег – более 1,5 млрд грн – положил на банковский депозит. В 2019 году компания получила 139,1 млн грн процентов по этому вкладу.

В прокуратуре считают подобные действия незаконными, ведь подрядчик обязан использовать эти деньги исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды начали строить в 2019 году. Планировалось, что они будут открыты в декабре 2021 года, но в июне Виталий Кличко заявил, что при благоприятных условиях до конца года могут открыть только одну.

Читайте
В Киеве готовятся к строительству метро на Троещину - оно пройдет в пять этапов

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка