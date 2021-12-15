Подрядчик строительства двух станций зеленой ветки метро к массиву Виноградарь Киевметробуд обратился в суд, чтобы отсрочить завершение работ на май 2023 года. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— Есть, к сожалению, задержка со сдачей двух новых станций – Мостицкой и Проспекта Правды. В связи с ситуацией с пандемией главный подрядчик обратился с иском в суд об отсрочке завершения строительства на май 2023 года. Судебные разбирательства продолжаются, — написал он в Twitter.

Маємо, на жаль, затримку зі здачею двох нових станцій – «Мостицької» та «Проспекту Правди». Через ситуацію з пандемією головний підрядник звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року. Судові розгляди тривають. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 15, 2021

В ноябре Киевская городская прокуратура подала в суд на Киевметрострой из-за того, что подрядчик, получив аванс на строительство метро, ​​часть денег – более 1,5 млрд грн – положил на банковский депозит. В 2019 году компания получила 139,1 млн грн процентов по этому вкладу.

В прокуратуре считают подобные действия незаконными, ведь подрядчик обязан использовать эти деньги исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды начали строить в 2019 году. Планировалось, что они будут открыты в декабре 2021 года, но в июне Виталий Кличко заявил, что при благоприятных условиях до конца года могут открыть только одну.