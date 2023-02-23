Февраль, 23 в 15:09

В Украине ужесточают меры безопасности накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства.

Из-за вероятных провокаций и обстрелов со стороны РФ граждан призывают воздержаться от посещения мест массового скопления, по возможности перейти на дистанционный режим работы, а также обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В Херсонской области с 23 по 25 февраля предприятия и коммунальные учреждения, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы.

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В области будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях Укрпочты. Правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей.

В то же время Пункти незламності, где люди могут согреться и зарядить гаджеты, будут работать круглосуточно.

Об усиленных мерах безопасности на 23-24 февраля сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

— Очень многие спрашивают, выходить на работу или не выходить. Своим подчиненным я сказал таким образом: кому тяжело, кто боится, они могут остаться дома и работать дистанционно, кто не боится – работает в обычном режиме, – сказал Терехов.

Он отметил, что коммунальная сфера будет работать полностью, в работе учреждений и транспорта пока ничего не меняется.

В то же время в Киеве в последние дни существенно увеличилось количество блокпостов, что может быть вызвано усилением мер безопасности накануне 24 февраля.

По данным СМИ, новые блокпосты появились на Харьковском массиве при въезде со стороны Борисполя, на Троещине (на улице Бальзака) и в других местах.

На каждом из блокпостов замечено значительное количество вооруженных полицейских, преимущественно в камуфляжных костюмах.

Факты ICTV обратились за комментарием к Киевской городской военной администрации по поводу увеличения количества полицейских и блокпостов в столице, но пока не получили ответа.

Кроме этого, усиленные меры безопасности затронули учебные заведения по всей Украине.

Министерство образования и науки рекомендовало в течение 22-24 февраля перевести обучение в дистанционный режим.

Сейчас известно, что в Киев приняли решение о переходе столичных школ на смешанный формат обучения в течение 22-24 февраля, а в Ровно, Черкассах, Ивано-Франковске и Тернополе детей перевели на дистанційку лишь на два дня — 23 и 24 февраля.

С 22-24 февраля 2023 года на дистанционное обучение также отправились школы и детсады Черновцов, Одессы, Нежина, Волыни и Броваров.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что на годовщину войны РФ может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте.

Также о попытке россиян совершить массированную атаку 23-24 февраля предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Впрочем, он заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к любым действиям страны-агрессора.