Если все мы сделаем важную домашнюю работу, нас неизбежно ожидает победа — Зеленский

Февраль, 24 в 17:54

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции 24 февраля, почему считает, что победа Украины возможна в этом году.

— Я действительно очень хочу, и считаю, если каждый из нас, партнеры, мы внутри государства будем оставаться крепким кулаком. И если наши партнеры объединены ради нашей победы, потому что это — победа ценностей. Если они выдержат все свои слова, сроки, и это не просто будет бла-бла-бла. Я в это верю. Я считаю, что мы смогли быть мощными партнерами. Есть доказательства этому, — сказал президент.

Зеленский добавил, что если все мы сделаем важную домашнюю работу и задания — неизбежно нас ожидает победа.

— Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году, — добавил Зеленский.

По словам президента, для этого у Украины есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, вы объединили все силы против этого нашествия.

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