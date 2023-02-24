Якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу, нас неминуче очікує перемога – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 24 лютого, чому вважає, що перемога України можлива у цьому році.
— Я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас, партнери, ми всередині держави залишатимемося міцним кулаком. І якщо наші партнери об’єднані заради нашої перемоги, бо це – перемога цінностей.
Якщо вони дотримають всі свої слова, терміни, і це не просто буде бла-бла-бла. Я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути потужними партнерами. Є докази цьому, – сказав президент.
Зеленський додав, що якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу та завдання – неминуче нас очікує перемога.
— Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року, – додав Зеленський.
За словами президента, для цього в України є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви об’єднали всі сили проти цієї навали.
— Я думаю, що жодна країна в світі самостійно не може протистояти такій агресивній війні. Напевне, США могли б, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією.
Україна протистоїть не сама, нам допомагають друзі, щоб далі ця агресія не пішла. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, Кремль, військово-політичне керівництво РФ, – зазначив президент.