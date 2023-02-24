Якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу, нас неминуче очікує перемога – Зеленський

Лютий, 24 в 17:54

Президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 24 лютого, чому вважає, що перемога України можлива у цьому році.

— Я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас, партнери, ми всередині держави залишатимемося міцним кулаком. І якщо наші партнери об’єднані заради нашої перемоги, бо це – перемога цінностей. Якщо вони дотримають всі свої слова, терміни, і це не просто буде бла-бла-бла. Я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути потужними партнерами. Є докази цьому, – сказав президент.

Зеленський додав, що якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу та завдання – неминуче нас очікує перемога.

— Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року, – додав Зеленський.

За словами президента, для цього в України є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви об’єднали всі сили проти цієї навали.

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