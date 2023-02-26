Февраль, 26 в 9:01

Утро воскресенья 26 февраля в Херсоне началось со взрывов.

О громких звуках, что слышны в областном центре, сообщают местные сообщества.

К слову, воздушная тревога в городе и области сейчас не объявлена.

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Местные и областные власти информации об утренних взрывах пока не предоставляли.

Тем временем, как сообщила в комментарии ведущей Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона глава городской военной администрации Галина Луговая, этой ночью оккупанты ранили в Херсоне шесть человек.

Четверо из них госпитализированы. Погибших, к счастью, нет.

С полуночи до шести утра враг ударил по городу 30 раз.

В ходе обстрела россияне повредили местную ТЭЦ. Без тепла осталась 41 тыс. абонентов (600 домов).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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