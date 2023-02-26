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Факти / Україна

Недільний ранок у Херсоні почався з вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Недільний ранок у Херсоні почався з вибухів
Фото: Depositphotos

Ранок неділі 26 лютого в Херсоні почався з вибухів.

Про гучні звуки, що чутно в обласному центрі, повідомляють місцеві спільноти.

До слова, повітряна тривога в місті та області нині не оголошена.

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Місцева та обласна влада інформації про ранкові вибухи поки не надавала.

Натомість, як повідомила в коментарі ведучій Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова, цієї ночі окупанти поранили в Херсоні шістьох людей.

Чотирьох із них госпіталізували. Загиблих, на щастя, немає.

Із опівночі до шостої ранку ворог вдарив по місту 30 разів.

Під час обстрілу росіяни пошкодили місцеву ТЕЦ. Без тепла залишились 41 тис. абонентів (600 будинків).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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