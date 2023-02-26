В Киеве после года войны заработает посольство Алжира — МИД страны

Февраль, 26 в 21:07

Алжир возобновит работу своего посольства в Киеве через год после того, как оно было закрыто из-за войны в Украине.

Об этом сообщило государственное телевидение Алжира со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

– Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в этой стране. Посольством Алжира в Киеве, приостановившее свою деятельность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине, будет руководить временно поверенным в делах, — цитирует государственное телевидение заявление МИД.

В заявлении говорится, что решение об открытии посольства вступит в силу как можно быстрее.

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Напомним, что дипломатическое представительство закрылось в марте 2022 года после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине.