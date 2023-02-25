В стратегическом смысле Россия не способна достичь своих целей в войне против Украины – посол США при НАТО
РФ увеличивает свое присутствие в Украине, но никаких признаков того, что может добиться успехов на поле боя, нет.
Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.
– В стратегическом смысле они не способны достичь своих целей. У них проблемы с материально-техническим обеспечением, нехватка боеприпасов и, что самое важное, моральные и лидерские проблемы. У Украины чрезвычайное лидерство и инновации. И опять же, мы обеспечим, чтобы они имели то, что им нужно – оборудование и боеприпасы, необходимые для достижения успеха, — отметила она.
Посол США при НАТО добавила, что украинцы планируют весеннее наступление, “которое может начаться в любой момент в ближайшие недели”.
Относительно возможности закончить войну уже в 2023 году, как прогнозировал Владимир Зеленский, открывая Мюнхенскую конференцию безопасности, Смит заявила, что сдержанна в конкретных сроках.
– Трудно сказать точно, как это будет развиваться. Точно знаем одно: Путин мог бы закончить эту войну сегодня, если бы захотел. Он это начал и мог закончить. Он мог бы вывести все российские войска из Украины. Мы хотим и дальше оказывать давление на Москву, чтобы попытаться убедить его сделать это. Надеемся, этой весной украинские силы будут продолжать демонстрировать значительные успехи на поле боя, что обострит стратегический просчет Путина, — говорит она.