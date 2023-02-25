В стратегическом смысле Россия не способна достичь своих целей в войне против Украины – посол США при НАТО

Февраль, 25 в 0:35

РФ увеличивает свое присутствие в Украине, но никаких признаков того, что может добиться успехов на поле боя, нет.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

– В стратегическом смысле они не способны достичь своих целей. У них проблемы с материально-техническим обеспечением, нехватка боеприпасов и, что самое важное, моральные и лидерские проблемы. У Украины чрезвычайное лидерство и инновации. И опять же, мы обеспечим, чтобы они имели то, что им нужно – оборудование и боеприпасы, необходимые для достижения успеха, — отметила она.

Посол США при НАТО добавила, что украинцы планируют весеннее наступление, “которое может начаться в любой момент в ближайшие недели”.

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Относительно возможности закончить войну уже в 2023 году, как прогнозировал Владимир Зеленский, открывая Мюнхенскую конференцию безопасности, Смит заявила, что сдержанна в конкретных сроках.