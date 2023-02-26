Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Києві після року війни почне працювати посольство Алжиру – МЗС країни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Києві після року війни почне працювати посольство Алжиру – МЗС країни

Алжир відновить роботу свого посольства у Києві через рік після того, як воно було закрито через війну в Україні.

Про це повідомило державне телебачення Алжиру з посиланням на заяву міністерства закордонних справ.

– Це рішення входить у рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в цій країні. Посольством Алжиру в Києві, яке призупинило свою діяльність через погіршення ситуації з безпекою в Україні, буде керувати тимчасово повіреним у справах, – цитує державне телебачення заяву МЗС.

У заяві йдеться, що рішення про відкриття посольства набуде чинності якнайшвидше.

Зараз дивляться
Читайте
У стратегічному сенсі Росія не здатна досягти своїх цілей у війні проти України – посол США при НАТО

Нагадаємо, що дипломатичне представництво закрилося у березні 2022 року після того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка