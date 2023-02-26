У Києві після року війни почне працювати посольство Алжиру – МЗС країни
Алжир відновить роботу свого посольства у Києві через рік після того, як воно було закрито через війну в Україні.
Про це повідомило державне телебачення Алжиру з посиланням на заяву міністерства закордонних справ.
– Це рішення входить у рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в цій країні. Посольством Алжиру в Києві, яке призупинило свою діяльність через погіршення ситуації з безпекою в Україні, буде керувати тимчасово повіреним у справах, – цитує державне телебачення заяву МЗС.
У заяві йдеться, що рішення про відкриття посольства набуде чинності якнайшвидше.
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