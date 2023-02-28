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Факты / Україна

День начался с атаки, есть попадания: Зеленский призвал партнеров снять авиационное табу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
День начался с атаки, есть попадания: Зеленский призвал партнеров снять авиационное табу

Украине нужны современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить. 11 из 14. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям.

Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией, – сказал глава нашего государства.

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Он отметил, что украинские летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами Воздушных сил уже делают большую работу.

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– Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами, – говорит Зеленский.

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