День начался с атаки, есть попадания: Зеленский призвал партнеров снять авиационное табу

Украине нужны современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить. 11 из 14. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям.

Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией, – сказал глава нашего государства.