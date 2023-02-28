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Факти / Україна

Доба почалася з атаки, є влучання: Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Доба почалася з атаки, є влучання: Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу

Україні потрібні сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Доба почалася з атаки іранськими дронами. Із них більшість – вдалося збити. Одинадцять із чотирнадцяти. На жаль, були і влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам.

Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією, – сказав голова нашої держави.

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Він зазначив, що українські льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями Повітряних сил уже роблять велику роботу.

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– Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами, – говорить Зеленський.

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