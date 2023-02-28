Доба почалася з атаки, є влучання: Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу

Україні потрібні сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Доба почалася з атаки іранськими дронами. Із них більшість – вдалося збити. Одинадцять із чотирнадцяти. На жаль, були і влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам.

Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією, – сказав голова нашої держави.