Доба почалася з атаки, є влучання: Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу
Україні потрібні сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави.
Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Доба почалася з атаки іранськими дронами. Із них більшість – вдалося збити. Одинадцять із чотирнадцяти. На жаль, були і влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам.
Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією, – сказав голова нашої держави.
Він зазначив, що українські льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями Повітряних сил уже роблять велику роботу.
– Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами, – говорить Зеленський.