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Факты / Україна

Игнат объяснил, почему РФ снова запускает Shahed и какая в этот раз была интересная деталь

Малиновская Ангелина, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Воздушные силы отмечают, что россияне сейчас используют иранские ударные дроны Shahed, чтобы выследить и истощить украинскую систему ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

— Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположения, — Ред.). Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по Шахедам нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом выявляют и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т. п., — говорит он.

Кроме того, Игнат уточнил, что в отличие от предыдущих раз этой ночью иранские беспилотники Россия запускала не с восточного побережья Азовского моря, а из Брянской области РФ.

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Напомним, что этой ночью Россия атаковала Киев Шахедами в две волны и пыталась максимально растянуть атаку во времени.

Источник: 24 канал
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