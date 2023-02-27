Игнат объяснил, почему РФ снова запускает Shahed и какая в этот раз была интересная деталь
Воздушные силы отмечают, что россияне сейчас используют иранские ударные дроны Shahed, чтобы выследить и истощить украинскую систему ПВО.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.
— Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположения, — Ред.). Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по Шахедам нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом выявляют и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т. п., — говорит он.
Кроме того, Игнат уточнил, что в отличие от предыдущих раз этой ночью иранские беспилотники Россия запускала не с восточного побережья Азовского моря, а из Брянской области РФ.
Напомним, что этой ночью Россия атаковала Киев Шахедами в две волны и пыталась максимально растянуть атаку во времени.