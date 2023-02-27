Ігнат пояснив, чому РФ знову запускає Shahed, і яка цього разу була цікава деталь

Лютий, 27 в 17:35

Повітряні сили зазначають, що росіяни зараз використовують іранські ударні дрони Shahed, щоб вистежити й виснажити українські засоби ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

– Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (її розташування. – Ред.). Той же радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по Шахедах нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків із наших зенітних ракетних систем. Так виявляють і роблять алгоритм, звідки ми запускаємо, як переміщуємося тощо, – каже він.

Крім того, Ігнат уточнив, що, на відміну від попередніх разів, цієї ночі іранські безпілотники Росія запускала не зі східного узбережжя Азовського моря, а з Брянської області РФ.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Київ Шахедами у дві хвилі й намагалася максимально розтягнути атаку в часі.