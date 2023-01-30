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Генсек НАТО подтвердил, что КНДР поставляла снаряды и ракеты для ЧВК Вагнера

Юлия Соколова, редактор ленты
єнс столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея (КНДР) поставляла снаряды и ракеты для российской ЧВК Вагнера. Наемники этой частной военной компании задействованы в полномасштабной войне РФ против Украины.

Об этом Столтенберг сообщил во время своего визита в Южную Корею.

По его словам, КНДР продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания в течение последнего года и ядерную риторику. Это создает угрозу для региона, а также для безопасности в мире.

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Кроме того, КНДР поставляла оружие для “вагнеровцев”, что способствовало разжиганию агрессивной войны РФ против Украины.

– Северная Корея также поставила ракеты и снаряды российской группе Вагнера. Это дальнейшее разжигание захватнической войны России против Украины, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что нет никаких признаков того, что Кремль может прекратить войну. Напротив, РФ пытается приобрести оружие и боеприпасы у таких авторитарных стран, как Иран и Северная Корея, а также нарастить собственное производство.

Столтенберг добавил, что союзники по НАТО должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

– Потому что если президент Путин победит, он и другие авторитарные лидеры получат месседж, что они могут достичь желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас более уязвимыми, — объяснил генсек НАТО.

В декабре прошлого года появилась информация, что частная военная компания Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи. Речь идет о значительном количестве артиллерийских снарядов и ракет. В США называли поставки оружия Северной Кореей прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

В Белом доме также обнародовали спутниковые снимки, которые являются доказательством того, что КНДР отправляет оружие группе российских наемников. Несмотря на очевидные доказательства, Москва и Пхеньян пытались отрицать обвинения.

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Источник: НАТО

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