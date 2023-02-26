За это придется заплатить реальную цену: советник президента США предостерег Китай от предоставления оружия России

Февраль, 26 в 17:56

Китай заплатит реальную цену, если продолжит поддерживать Россию в войне против Украины.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что Китай не сделал шагов к оказанию летальной помощи, которая помогла бы России в войне против Украины, однако Соединенные Штаты за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

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– Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю, – сказал Салливан.

Напомним, 26 февраля директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай предоставит России летальное оружие.