Февраль, 27 в 18:38

Россия не готова вести длительную войну против Украины, поскольку имеет достаточно ограниченные ресурсы.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

По его словам, в РФ прекрасно осознают это, хотя на публику говорят о готовности к “войне на десятилетия”.

Сейчас смотрят

– Россия не готова на длительные боевые действия… Они всячески показывают, что готовы, “война на десятилетия”, но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают, – отметил Буданов.

Он уточнил, что Силы обороны Украины уничтожили дееспособную часть армии РФ. Так называемых элитных подразделений уже попросту не существует: туда набрали недавно мобилизованных.

– Утилизировали, в принципе, всю дееспособную часть их армии. Это отбрасывает их серьезные военные амбиции на очень много лет. Потому что просто большинства специалистов уже нет. Сейчас стандартная ситуация в российских бригадах, участвующих (в войне. – Ред.), что это уже третий состав. То есть, тех людей, которые учились, которыми они гордились годами, особенно элитные подразделения, их больше просто не существует. Это замещение мобилизованными, призванными с нуля, – объяснил Буданов.

Он напомнил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса РФ сейчас ограничена. Кроме того, российский оборонный комплекс удалось устранить с мировой торговли оружием.

Руководитель ГУР подчеркнул, что Украина никогда не согласится на сценарий “долговременного, нестабильного перемирия”.

Буданов прогнозирует, что следующие три месяца будут “очень активными” и определят “дальнейшее течение событий” на фронте.

Недавно Кирилл Буданов выразил мнение, что скоро РФ будет вынуждена вывести свои войска из Украины. Этому будут способствовать давление украинской армии и дипломатии, а также внутренние политические процессы в России.