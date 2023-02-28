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Факты / Україна

Россия готова к массированному удару, но переносит его – Ким о вчерашнем предупреждении

Бедрак Виктория, редактор ленты
Віталій Кім, ракета
Фото: Depositphotos

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил свое вчерашнее сообщение – “что-то намечается”.

– Нужно в эти дни быть готовыми ко всему, потому что россияне технически готовы к нанесению удара. Благодаря действиям наших ВСУ и ГУР они переносят удар. Но все равно, оккупанты готовятся к атаке плотнее, доразведывают, меняют тактику, и нам сложнее вычислить, что они там планируют, – сказал Ким в видеообращении.

По его словам, РФ готова к массированной атаке еще с пятницы, но противодействие украинских защитников мешает этому.

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Источник: Віталій Кім

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