Россия готова к массированному удару, но переносит его – Ким о вчерашнем предупреждении

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил свое вчерашнее сообщение – “что-то намечается”.

– Нужно в эти дни быть готовыми ко всему, потому что россияне технически готовы к нанесению удара. Благодаря действиям наших ВСУ и ГУР они переносят удар. Но все равно, оккупанты готовятся к атаке плотнее, доразведывают, меняют тактику, и нам сложнее вычислить, что они там планируют, – сказал Ким в видеообращении.