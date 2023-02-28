Росія готова до масованого удару, але переносить його – Кім про вчорашнє попередження

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив своє вчорашнє повідомлення – “щось намічається”.

– Слід у ці дні бути готовими до всього, тому що росіяни технічно готові до завдання удару. Завдяки діям наших ЗСУ та ГУР вони переносять удар. Але все одно, окупанти готуються до атаки щільніше, дорозвідують, змінюють тактику, тож нам складніше вирахувати, що вони там планують, – сказав Кім у відеозверненні.