Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія готова до масованого удару, але переносить його – Кім про вчорашнє попередження

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Віталій Кім, ракета
Фото: Depositphotos

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив своє вчорашнє повідомлення – “щось намічається”.

– Слід у ці дні бути готовими до всього, тому що росіяни технічно готові до завдання удару.  Завдяки діям наших ЗСУ та ГУР вони переносять удар. Але все одно, окупанти готуються до атаки щільніше, дорозвідують, змінюють тактику, тож нам складніше вирахувати, що вони там планують, – сказав Кім у відеозверненні.

За його словами, РФ готова до масованої атаки ще з п’ятниці, але протидія українських захисників заважає цьому.

Читайте
На радіо в Росії знову під звуки сирен оголосили тривогу

Джерело: Віталій Кім

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка