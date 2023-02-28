Февраль, 28 в 15:19

Украина решила выдвинуть свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023 – 2025 годы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Этот вопрос министр энергетики Герман Галущенко обсуждал во время состоявшейся в Стокгольме неформальной встречи министров энергетики и транспорта Евросоюза. Он призвал участников заседания поддержать украинскую заявку.

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Галущенко проинформировал, что Украина взяла курс на интеграцию в энергетические рынки Европы. Это прописано в проекте Энергетической стратегии нашего государства до 2050 года. Этот документ определяет приоритетными направлениями развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии для децентрализации энергосистемы Украины.

Членство в Совете управляющих МАГАТЭ: почему это важно для Украины

В эфире национального телемарафона Герман Галущенко объяснил, какие возможности предоставит Украине членство в Совете управляющих МАГАТЭ.

Во-первых, это возможность доносить информацию о преступлениях РФ в сфере атомной энергетики. Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.

– Это нам позволит доносить до участников МАГАТЭ о тех преступлениях, которые совершает Россия с точки зрения нарушения всех международных договоренностей в сфере атомной энергетики, — отметил Галущенко.

Во-вторых, Украина получит еще одну площадку для обсуждения санкций против РФ в ядерной сфере.

Как известно, Киев настаивает на введении ограничений против корпорации Росатом и российского ядерного сектора. Однако союзники не торопятся с таким шагом. Как объяснил Галущенко, для стран Запада это непростое решение, поскольку речь идет о необходимости уже сегодня заместить производимое Россией ядерное топливо.

– Безусловно, мы будем работать над тем, чтобы быстрее эти санкции ввести, несмотря на предостережения. Поэтому наше участие в Совете управляющих МАГАТЭ позволит нам постоянно эти вопросы обсуждать, находить совместные решения для скорейшего введения санкций, — подчеркнул Галущенко.

Он уточнил, что Украина уже независима от российского ядерного топлива и начала процесс диверсификации еще до полномасштабной войны.

Справка. Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ, вместе с ежегодной Генеральной конференцией стран-членов агентства.

Совет управляющих рассматривает программу и бюджет МАГАТЭ, заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности. Он также назначает гендиректора МАГАТЭ, кандидатуру которого утверждает Генеральная конференция.

Совет управляющих обычно собирается пять раз в год: в марте, июне, дважды в сентябре и ноябре.

Источник: МАГАТЭ