Украина предлагает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ: почему это важно
Украина решила выдвинуть свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023 – 2025 годы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Этот вопрос министр энергетики Герман Галущенко обсуждал во время состоявшейся в Стокгольме неформальной встречи министров энергетики и транспорта Евросоюза. Он призвал участников заседания поддержать украинскую заявку.
Галущенко проинформировал, что Украина взяла курс на интеграцию в энергетические рынки Европы. Это прописано в проекте Энергетической стратегии нашего государства до 2050 года. Этот документ определяет приоритетными направлениями развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии для децентрализации энергосистемы Украины.
Членство в Совете управляющих МАГАТЭ: почему это важно для Украины
В эфире национального телемарафона Герман Галущенко объяснил, какие возможности предоставит Украине членство в Совете управляющих МАГАТЭ.
Во-первых, это возможность доносить информацию о преступлениях РФ в сфере атомной энергетики. Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.
– Это нам позволит доносить до участников МАГАТЭ о тех преступлениях, которые совершает Россия с точки зрения нарушения всех международных договоренностей в сфере атомной энергетики, — отметил Галущенко.
Во-вторых, Украина получит еще одну площадку для обсуждения санкций против РФ в ядерной сфере.
Как известно, Киев настаивает на введении ограничений против корпорации Росатом и российского ядерного сектора. Однако союзники не торопятся с таким шагом. Как объяснил Галущенко, для стран Запада это непростое решение, поскольку речь идет о необходимости уже сегодня заместить производимое Россией ядерное топливо.
– Безусловно, мы будем работать над тем, чтобы быстрее эти санкции ввести, несмотря на предостережения. Поэтому наше участие в Совете управляющих МАГАТЭ позволит нам постоянно эти вопросы обсуждать, находить совместные решения для скорейшего введения санкций, — подчеркнул Галущенко.
Он уточнил, что Украина уже независима от российского ядерного топлива и начала процесс диверсификации еще до полномасштабной войны.
Справка. Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ, вместе с ежегодной Генеральной конференцией стран-членов агентства.
Совет управляющих рассматривает программу и бюджет МАГАТЭ, заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности. Он также назначает гендиректора МАГАТЭ, кандидатуру которого утверждает Генеральная конференция.
Совет управляющих обычно собирается пять раз в год: в марте, июне, дважды в сентябре и ноябре.
Источник: МАГАТЭ