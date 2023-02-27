Деньгами из проектов в атомной отрасли РФ финансирует войну — Энергоатом

Февраль, 27 в 14:08

Россия зарабатывает миллиарды на атомной сфере, эти деньги она направляет на войну против Украины.

Об этом сообщает Энергоатом.

— Генерация России на самом деле имеет очень развитую атомную отрасль. В РФ обнародовали, что они €200 млрд в год зарабатывают на своих внешне-экономических проектах в ядерной сфере. Эти деньги потом финансируют войну, — заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Он также добавил, что РФ захватила Запорожскую АЭС, понимая, что станция является ценным активом и инструментом влияния.

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В то же время в Энергоатоме отмечают, что международная атомная экспансия России становится все опаснее, ведь страны не только попадают в зависимость от российского топлива или обслуживания, но и возникает определенная политическая зависимость.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российской атомной промышленности и банков.