Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада и дальше усиливать санкционное давление на Россию, в частности, ввести ограничения против корпорации Росатом.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя 10-й санкционный пакет Евросоюза против РФ.

Зеленский призвал в следующих пакетах ввести санкции против российской атомной промышленности и банков.

The 10th ???????? sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023