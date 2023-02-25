Февраль, 25 в 14:53

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада и дальше усиливать санкционное давление на Россию, в частности, ввести ограничения против корпорации Росатом.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя 10-й санкционный пакет Евросоюза против РФ.

Зеленский призвал в следующих пакетах ввести санкции против российской атомной промышленности и банков.

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– 10-й пакет санкций Евросоюза направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против Росатома и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки, — подчеркнул президент.

The 10th ???????? sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

Что вошло в новый пакет санкций ЕС

В десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли ограничения против 121 физического и юридического лица.

ЕС наложил дополнительные запреты на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным.

Под ограничения попали товары двойного назначения, электронные компоненты, используемые в системах вооружений РФ (беспилотники, ракеты, вертолеты), а также редкоземельные элементы, электронные интегральные схемы и тепловизоры военного назначения.

В санкционный список попали еще 96 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России (речь идет, например, об организациях, связанных с ЧВК Вагнера).

Список включает семь иранских компаний-производителей военных беспилотников, которые армия РФ использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Дополнительные ограничения накладываются на импорт товаров, приносящих значительный доход РФ (такие как асфальт и синтетический каучук).

Еще три российских банка попали в список субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять экономические ресурсы.

Инициирован процесс приостановки лицензий на вещание еще двух пропагандистских СМИ: RT Arabic и Sputnik Arabic.

Для граждан РФ ограничили возможность занимать какие-либо должности в руководящих органах компаний критической инфраструктуры стран-членов ЕС.

Россиянам запретили бронировать мощности для хранения газа в Евросоюзе (за исключением LNG).

Санкционный пакет налагает новые обязательства по отчетности об активах российского Центробанка.

Как известно, Украина настаивала на включении в десятый пакет санкций ЕС ограничений против атомной отрасли РФ, однако среди членов блока нет консенсуса в этом вопросе.