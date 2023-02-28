Лютий, 28 в 15:19

Україна вирішила висунути свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Це питання міністр енергетики Герман Галущенко обговорював під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту Євросоюзу, яка відбулася у Стокгольмі. Він закликав учасників засідання підтримати українську заявку.

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Галущенко поінформував, що Україна взяла курс на інтеграцію до енергетичних ринків Європи. Це прописано в проєкті Енергетичної стратегії нашої держави до 2050 року. Цей документ визначає пріоритетними напрямками розвиток атомної енергетики та відновлюваних джерел енергії для децентралізації енергосистеми України.

Членство в Раді керуючих МАГАТЕ: чому це важливо для України

В ефірі національного телемарафону Герман Галущенко пояснив, які можливості надасть Україні членство в Раді керуючих МАГАТЕ.

По-перше, це можливість доносити інформацію про злочини РФ в галузі атомної енергетики. Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі.

– Це нам дасть можливість доносити до учасників МАГАТЕ про ті злочини, які здійснює Росія з точки зору порушення всіх міжнародних домовленостей у галузі атомної енергетики, – зазначив Галущенко.

По-друге, Україна отримає ще один майданчик для обговорення санкцій проти РФ у ядерній сфері.

Як відомо, Київ наполягає на запровадженні обмежень проти корпорації Росатом та російського ядерного сектору. Однак союзники не поспішають з таким кроком. Як пояснив Галущенко, для країн Заходу це непросте рішення, окільки йдеться про необхідність уже сьогодні замістити ядерне паливо, що виробляється Росією.

– Безумовно, ми працюватимемо над тим, щоби швидше ці санкції запровадити, попри перестороги. Тому наша участь у Раді керуючих МАГАТЕ надасть нам можливість постійно ці питання обговорювати, знаходити спільні рішення для якнайшвидшого запровадження санкцій, – наголосив Галущенко.

Він уточнив, що Україна вже незалежна від російського ядерного палива і розпочала процес диверсифікації ще до повномасштабної війни.

Довідка. Рада керуючих є одним із двох керівних органів МАГАТЕ, разом зі щорічною Генеральною конференцією країн-членів агентства.

Рада керуючих розглядає програму і бюджет МАГАТЕ, заяви про прийом до членів агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки. Вона також призначає гендиректора МАГАТЕ, який затверджується Генеральною конференцією.

Рада керуючих зазвичай збирається п’ять разів на рік: у березні, червні, двічі у вересні та в листопаді.

Джерело: МАГАТЕ