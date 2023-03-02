Март, 02 в 10:29

Разгром армии РФ под Угледаром Донецкой области доказывает, что россияне все еще не способны быстро восполнять потери личного состава и техники.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в ответ на расследование издания New York Times, обнародованное накануне.

– ISW ранее сообщал, что потери РФ вблизи Угледара символизируют их неспособность учиться на своих ошибках, – отмечают эксперты Института изучения войны.

Следовательно, добавляют специалисты, расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что новые военные неудачи армии РФ будут препятствовать их способности проводить эффективные наступательные операции.

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Отметим, что 1 марта издание New York Times обнародовало расследование о катастрофических потерях россиян во время недавнего наступления вблизи Угледара.

Возле этого населенного пункта российские войска, не учитывая своих предыдущих ошибок, продолжали выдвигать танковые колонны в засады ВСУ.

Таким образом украинским военным удалось обездвижить российские колонны, направить их на минированные обочины, а затем полить огнем из HIMARS, хотя обычно эти системы поражают статические тыловые цели.

По данным NYT, за три недели наступления россияне потеряли там по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров.

После этого оккупантам пришлось бросить в бой укомплектованную плохо обученными мобилизованными 155 морскую пехотную бригаду, которая уже понесла значительные потери в этом районе в октябре 2022 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

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