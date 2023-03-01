Март, 01 в 17:39

Российские войска потерпели поражение в крупнейшей танковой битве под Угледаром в Донецкой области.

За три недели противостояний враг потерял более 100 единиц бронированной техники, что стало серьезным ударом для РФ. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, россияне пытались наступать колоннами, а украинцы оборонялись, ведя огонь издалека или из укрытий, когда вражеская техника попадала в их поле зрения.

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После битвы поля возле Угледара усеяны вражеской бронетехникой, которая была подбита артиллерией или уничтожена противотанковыми снарядами.

Украинские военные отмечают, что в этом бою РФ потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров.

— Мы изучили дороги, которыми они пользовались, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады, — рассказал один из украинских сержантов.

Одной из причин провала россиян стала нехватка опыта. В боях участвовали недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад.

По словам одного из украинских военных, во время битвы в плен был захвачен медик, которого посадили управлять танком.

В российских Telegram-каналах пишут, что родственники ликвидированных российских солдат “хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром”.

Украинский лейтенант Владислав Баяк, заместитель командира 1 механизированного батальона 72 бригады, одним из первых заметил приближение российской колонны, которая состояла примерно из 15 танков и бронетранспортеров, к позициям ВСУ под Угледаром.

— Мы были готовы, мы знали, что нечто подобное произойдет, — сказал он в комментарии NYT.

По словам Баяка, украинские бойцы с противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией были готовы открывать огонь по вражеской технике.

— Грунтовая дорога была свободна от мин, а поля вокруг были засеяны ими, чтобы заманить россиян в наступление и не дать танкам развернуться после начала битвы. Колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба и водители в панике пытаются развернуться, выезжая на заминированную обочину дороги. Подбитые машины становятся помехой, замедляя или останавливая колонну, — описывает ход битвы издание.

В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, взрывая еще больше брони и убивая солдат, которые вылезают из выведенных из строя машин. Далее начинается хаос и взрывы, рассказал лейтенант.

Попав в заранее подготовленную ловушку украинских бойцов, россияне полностью провалили свое наступление и понесли значительные потери.