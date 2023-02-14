Февраль, 14 в 14:17

Мобилизированные, которых РФ намерена бросить для усиления разбитых в боях подразделений, вряд ли имеют потенциал для широкомасштабного и быстрого наступления.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) после новости об уже третьем разгроме элитной 155 бригады морской пехоты РФ.

Бригада, в составе которой было 5 тыс. военнослужащих, первый раз была разбита в Ирпене и Буче Киевской области, второй – в районе Павловки Донецкой области, а в третий раз – уже под Угледаром Донецкой области.

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Как рассказывал одному из российских изданий военный, который в составе этой бригады участвовал в штурме Угледара, ныне эта бригада на 80-90% укомплектована мобилизованными.

Аналитики ISW отмечают: РФ постоянно полагается на мобилизованных, которые не могут обнаружить минные поля, а когда наталкиваются на них во время штурма, то не знают, как в таких ситуациях действовать.

– Эти мобилизованные, вероятно, недостаточно подготовлены. Их подразделениям не хватает сплоченности и опыта, что необходимо для наступательных действий, – отмечают в Институте изучения войны.

Аналитики не исключают, что Россия может дополнительно перебросить мобилизованных для оборонных или наступательных операций вблизи Угледара, но эти силы вряд ли будут эффективными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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