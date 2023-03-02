Росіяни не вчаться на своїх помилках – ISW про розгром армії РФ під Вугледаром

Березень, 02 в 10:29

Розгром армії РФ під Вугледаром Донецької області доводить, що росіяни все ще не здатні швидко поповнювати втрати особового складу та техніки.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у відповідь на розслідування видання New York Times, оприлюднене напередодні.

– ISW раніше повідомляв, що втрати РФ поблизу Вугледара символізують їхню нездатність вчитися на своїх помилках, – зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Тож, додають фахівці, розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що нові військові невдачі армії РФ перешкоджатимуть їхній здатності проводити ефективні наступальні операції.

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Зауважимо, що 1 березня видання New York Times оприлюднило розслідування про катастрофічні втрати росіян під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара.

Біля цього населеного пункту російські війська, не враховуючи свої попередні помилки, продовжували висувати танкові колони до засідок ЗСУ.

Таким чином українським військовим вдалося знерухомити російські колони, скерувати їх на міновані узбіччя, а потім полити вогнем із HIMARS, хоч зазвичай ці системи вражають статичні тилові цілі.

За даними NYT, за три тижні наступу росіяни втратили там щонайменше 130 танків і бронетранспортерів.

Після цього окупантам довелось кинути в бій укомплектовану погано навченими мобілізованими 155-ту морську піхотну бригаду, яка вже зазнавала значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

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