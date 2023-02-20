Февраль, 20 в 18:06

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн может состояться онлайн в середине марта.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Следующая дата, если я не ошибаюсь, это — середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина Рамштайна, который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно в этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, буду иметь возможность подключаться из Киева, — сказал он.

Напомним, что заседание Рамштайн-9 состоялось 14 февраля в Брюсселе. Резников заявил, что доволен результатами встречи.

Сейчас смотрят

В частности, партнеры Украины подтвердили готовность передать больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также организовать дальнейшие учения военных.