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Факты / Україна / Политика

Следующее заседание Рамштайн может состояться онлайн в середине марта — Резников

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Валентина Чорна, редактор ленты
Рамштайн-8
Фото: Getty Images

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн может состояться онлайн в середине марта.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Следующая дата, если я не ошибаюсь, это — середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина Рамштайна, который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно в этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, буду иметь возможность подключаться из Киева, — сказал он.

Напомним, что заседание Рамштайн-9 состоялось 14 февраля в Брюсселе. Резников заявил, что доволен результатами встречи.

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В частности, партнеры Украины подтвердили готовность передать больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также организовать дальнейшие учения военных.

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