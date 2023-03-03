Березень, 03 в 17:46

У п’ятницю, 3 березня, в Україні організували конференцію United for Justice (Об’єднані заради справедливості). Цей захід ще називають “юридичним Рамштайном”.

Про деталі заходу розповів генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі виданню РБК-Україна.

За його словами, конференція спрямована на об’єднання зусиль для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

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– Ця конференція має на меті стати таким собі “юридичним Рамштайном”: зібрати всіх дотичних до притягнення РФ до відповідальності не тільки у нас в Україні, але й на міжнародному рівні, – зазначив Костін.

У конференції планується участь гостей, які відвідають Україну вперше від початку широкомасштабної війни.

Костін також пояснив, чим ця конференція відрізняється від інших таких заходів.

– Це буде конференція, яка вперше за час повномасштабної агресії охоплюватиме всі елементи відповідальності країни-агресора, – заявив генпрокурор.

Він уточнив, що й досі відбувалося багато заходів у різних країнах світу, проте вони були вузькотематичними.

На “юридичному Рамштайні” обговорюватиметься весь спектр питань, пов’язаних із повномасштабною агресією РФ:

притягнення до відповідальності на національному рівні та на рівні Міжнародного кримінального суду;

створення спецтрибуналу над Росією за злочин агресії;

механізм компенсації завданих агресором збитків;

найтяжчі воєнні злочини окупантів, такі, як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов’язані з сексуальним насильством.

– Всі ці компоненти розглядатимуть на конференції, – додав Костін.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, конференція United for Justice має відбутися 3 березні у Львові.

Саме туди сьогодні прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. У Львові відбулася зустріч українського лідера з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

В Україні цими днями також перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Очевидно, він візьме участь у конференції.

Про проведення “юридичного Рамштайну” стало відомо 24 лютого, в річницю повномасштабної війни. Тоді Володимир Зеленський повідомив, що на початку березня відбудеться конференція United for Justice у Львові, куди будуть запрошені лідери та міжнародні організації, зокрема й прокурор МКС Карім Хан.

Окрім юридичного, вже існує “фінансовий Рамштайн” – міжвідомча Координаційна платформа донорів. Крім того, міністри оборони країн-союзниць регулярно збираються на засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), де узгоджують надання військової допомоги Україні.

Джерело: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича