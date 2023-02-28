Возвращение похищенных РФ детей и погибшие в оккупации: Зеленский встретился с прокурором МУС

Февраль, 28 в 18:15

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.

Они обсудили ряд важных тем: открытие Офиса прокурора МУС в Украине, возвращение похищенных Россией детей и установление количества погибших на оккупированных территориях.

В частности, глава государства отметил важность открытия Офиса прокурора МУС в Украине, которое должно состояться вскоре, и сообщил, что Украина готова способствовать его работе. Президент рассказал о подготовке конференции по вопросам справедливости United for justice и пригласил Хана принять в ней участие.

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Зеленский отметил, что чрезвычайно важно получить реакцию на случаи депортации Россией украинских детей с оккупированных территорий.

— Как вернуть их обратно на Родину, к семьям? Это чрезвычайно сложная задача. И я буду очень благодарен за ваши идеи и помощь в этом вопросе, — подчеркнул президент Украины.

Еще одним важным приоритетом он назвал установление реального количества погибших на оккупированной российскими войсками территории Украины.

— Мы даже не знаем официального количества погибших гражданских на территориях, находящихся под оккупацией РФ. Особенно в населенных пунктах на Востоке. Это десятки тысяч жертв. Это геноцид украинского народа, чтобы это признали, мы должны знать судьбу всех людей, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул важность сотрудничества с Офисом генерального прокурора для дальнейшего расследования преступлений, совершенных против украинцев во время полномасштабной агрессии РФ.