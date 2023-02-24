Россияне считают, что никого не украли: Зеленский о возвращении депортированных детей

Февраль, 24 в 19:46

Украина не может насильно забрать детей, похищенных Россией за время полномасштабного вторжения.

Об этом во время пресс-конференции 24 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

— Силой забрать детей мы не можем, потому что мы не можем зайти на территорию Российской Федерации. Силой забрать какой-либо институт мира не может, потому что не имеют мандата, либо не имеют допуска, либо нет желания РФ их пускать. Это ответ, можем ли мы зайти и забрать – сейчас нет.

Глава государства отметил, что Украина пока может оказывать давление. В частности, в начале марта состоится конференция United for Justice во Львове, куда будут приглашены лидеры и международные организации, в частности, прокурор МКС Карим Хан.

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По его словам, там будут обсуждать трибуналы, сексуальное насилие, похищение детей, трибунал агрессии и т.д.

— Они (россияне, – Ред.) считают, что они никого не украли. Считают, что сделали убежище детям, бежавшим от “нацистов”.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все же для полного решения вопроса возвращения детей необходимо победить в войне.