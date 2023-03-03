Март, 03 в 13:13

Во Львов прибыли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также президент Латвийской Республики Эгилс Левитс и его жена Андра Левите.

Они возложили цветы к могилам украинских бойцов на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Зеленский и президент Латвии Левитс прибыли во Львов / 4 фотографии

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Зеленский также посетил один из госпиталей во Львовской области, где лечатся раненые украинские защитники, которые воевали, в частности, на Бахмутском направлении, и вручил военнослужащим государственные награды.

Минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики и боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого III степени и За мужество III степени.

За оказание квалифицированной медицинской помощи воинам президент отметил орденами Даниила Галицкого представителей Медицинских сил ВСУ.