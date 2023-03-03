Березень, 03 в 13:13

До Львова прибули президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, а також президент Латвійської Республіки Егілс Левітс та його дружина Андра Левіте.

Вони поклали квіти до могил українських бійців на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Зеленський та президент Латвії Левітс прибули до Львова / 4 фотографии

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Зеленський також відвідав один із госпіталів у Львівській області, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку, та вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники та бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та За мужність ІІІ ступеня.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам президент відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил ЗСУ.